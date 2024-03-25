В Германии легализуют каннабис с 1 апреля: что предусматривает закон

Рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

В Германии с 1 апреля декриминализируют хранение и выращивание лекарственной конопли в домашних условиях. Бундесрат одобрил соответствующий законопроект. Об этом сообщает The Mayor.

Закон предусматривает, что рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

Для желающих попытаться вырастить конопля дома, лимит будет три растения на домохозяйство. Если уход за растениями окажется сложным, будет возможность подать заявку и присоединиться к социальному клубу каннабиса, который может насчитывать до 500 участников. Потребление медицинского каннабиса в таких местах будет разрешено. Такой вариант открыт только для жителей Германии, поскольку власти не заинтересованы в поощрении наркотуризма.

Кроме того, будут установлены ограничения на хранение каннабиса. Дома хранить можно 50 граммов марихуаны, тогда как в общественных местах – всего 25 граммов. Употребление каннабиса в публичных местах будет иметь определенные ограничения. Курение каннабиса возле школ, детских садов или спортивных площадок запрещено в течение дня до 20:00.

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