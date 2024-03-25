У Німеччині легалізують канабіс з 1 квітня: що передбачає закон

Рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

У Німеччині з 1 квітня декриміналізують зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах. Бундесрат схвалив відповідний законопроєкт. Про це повідомляє The Mayor.

Закон передбачає, що рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

Для тих, хто бажає спробувати виростити коноплі вдома, ліміт буде три рослини на домогосподарство. Якщо догляд за рослинами виявиться складним, буде можливість подати заявку та приєднатися до соціального клубу канабісу, який може налічувати до 500 учасників. Споживання медичного канабісу в таких місцях буде дозволено. Такий варіант відкритий лише для жителів Німеччини, оскільки влада не зацікавлена ​​у заохоченні наркотуризму.

Крім того, буде встановлено обмеження на зберігання канабісу. Вдома зберігати можна 50 грамів марихуани, тоді як у громадських місцях – лише 25 грамів. Вживання канабісу в публічних місцях матиме певні обмеження. Куріння канабісу біля шкіл, дитячих садків чи спортивних майданчиків заборонено протягом дня до 20:00.

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