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На Луганщині росіянам планують за безцінь віддати ще п’ять шахт, — ОВА

22:36, 25 березня 2024
Колаборанти продовжують віддавати за безцінь вугледобувні підприємства регіону.
На Луганщині росіянам планують за безцінь віддати ще п’ять шахт, — ОВА
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У Луганській області загарбникам планують за безцінь віддати ще п’ять шахт. Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Колаборанти продовжують віддавати за безцінь вугледобувні підприємства регіону. Інвестора обирають самостійно, торги не проводяться.

"Відповідний максимально непрозорий закон прийнятий у минулому році. Шість шахт вже мають нових власників. Наразі – подані заявки ще на п’ять", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, в останні два роки загарбники неодноразово заявляли про "значні темпи паспортизації осіб з окупованих територій. Щоправда, за декілька місяців до виборів путіна дещо потихли і дозволили голосувати за будь-яким документом".

Якщо брати до уваги кількість заповнених "бюлетенів", то у незаконних "виборах президента рф" у так званій "лнр" начебто взяли участь понад 1,5 млн людей. Втім, лише торік за паспортом рф звернулося близько 600 тисяч.

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