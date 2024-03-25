Коллаборанты продолжают отдавать за бесценок угледобывающие предприятия региона.

В Луганской области захватчикам планируют по дешевке отдать еще пять шахт. Об этом в Facebook сообщает Луганская областная военная администрация.

Коллаборанты продолжают отдавать за бесценок угледобывающие предприятия региона. Инвестора выбирают самостоятельно, торги не проводятся.

"Соответствующий максимально непрозрачный закон принят в прошлом году. Шесть шахт уже имеют новых владельцев. Сейчас – поданы заявки еще на пять", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, в последние два года захватчики неоднократно заявляли о "значительных темпах паспортизации лиц с оккупированных территорий. Правда, за несколько месяцев до выборов пути несколько утихли и позволили голосовать по любому документу".

Если принимать во внимание количество заполненных "бюллетеней", то в незаконных "выборах президента рф "в так называемой "лнр" вроде бы приняли участие более 1,5 млн человек. Впрочем, только в прошлом году за паспортом рф обратилось около 600 тысяч.

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