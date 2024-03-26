Досвід взаємодії з системою охорони здоров’я: запустили опитування для українців від МОЗ

За словами МОЗ, від відповідей залежить те, якою буде система охорони здоровʼя у майбутньому.

Джерело фото: Depositphotos

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Міністерство охорони здоров‘я України спільно з Проєктом USAID Ukraine – USAID Україна «Підтримка реформи охорони здоров‘я» запускають всеукраїнське опитування «Голос пацієнтів», аби дізнатися, як громадяни сприймають і ставляться до змін в українській медицині.

Як зазначають у МОЗ, від відповідей залежить те, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому.

Громадян просять розповісти про свій досвід взаємодії з системою охорони здоров‘я.

Анкета опитування знаходиться за посиланням – тут.

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