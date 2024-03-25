За присвоение государственных функций предлагают наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией

Депутаты от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров без предоставления полномочий и согласований.

Лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества предлагают наказывать за присвоение государственных функций. В частности, речь идет о представлении Украины в условиях войны на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, других форм общения без предоставления полномочий и согласований.

Соответствующий законопроект 11104 о внесении изменений в Уголовный кодекс зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая.

Зачем этот законопроект

Как указывают автора, этот законопроект является составной частью законопроекта «О специальных миссиях Украины» 11103, который разработан с целью защиты интересов Украины путем консолидации и единства представителей Украины в вопросах внешней деятельности, и должен рассматриваться одновременно с ним.

Принятие изменений в УК обусловлено защитой национальных интересов и безопасности Украины в целом.

«Наши друзья и международные партнеры с первых дней военного положения осуждают военные действия рф и оказывают беспрецедентную поддержку народу Украины. Однако, несмотря на такую сплоченность и совместное противодействие агрессии рф, имеют место случаи совершения позорными «гражданами Украины» действий, направленных на получение собственных привилегий за счет государственных интересов, путем присвоения государственных функций.

Указанные действия вредят суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности Украины, а также экономической и информационной безопасности Украины. В то же время, такое состояние требует установления ответственности за действия таких позорных «граждан Украины» за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины в любое время, а тем более в условиях действия режима военного положения», - подчеркивают авторы.

Присвоение неприсущих государственных функций является преступлением против основ национальной безопасности Украины и требует, по мнению депутатов, обеспечения максимального и справедливого наказания тех граждан Украины, которые совершат действия, направленные на ослабление нашей обороноспособности, посягают на суверенитет или наносят любой ущерб Украине. Следовательно, предлагается дополнить Уголовный кодекс нормой по криминализации представления интересов Украины неуполномоченными на то лицами.

А именно, к УК прилагается статья 111-3 «Присвоение государственных функций», согласно которой:

Присвоение гражданином Украины государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами или агентами иностранных государств, а также представителями международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, других форм общения без предоставления на то полномочий и согласований в определенном законом порядке - наказываются лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные в условиях военного положения, - наказываются лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Что такое специальная миссия

Отметим, что согласно законопроекту 11103 специальная миссия Украины – это временная миссия, направленная с согласия принимающей стороны для представления государства на определенном мероприятии или в переговорах, состоящего из одного лица или группы людей, наделенных полномочиями представлять Украину. Координацию деятельности специальной миссии Украины в сфере внешних сношений, осуществляет МИД. Наличие дипломатических или консульских отношений не является необходимым для направления специальной миссии.

Специальные миссии Украины создаются исключительно Председателем Верховной Рады Украины, Президентом или Премьер-министром Украины и делятся на парламентские, президентские и правительственные специальные миссии в зависимости от субъекта их образования.

Автор: Наталья Мамченко

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