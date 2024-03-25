Житель Одесской области за рулем микроавтобуса сбил насмерть пешехода на Львовщине и скрылся

Полицейские задержали 66-летнего водителя Mercedes Sprinter, который сбил насмерть пешехода и скрылся.

Во Львовской области насмерть сбили 68-летнего пешехода. Аварию зафиксировали камеры наблюдения. Благодаря этой записи правоохранителям удалось установить личность водителя и задержать его, сообщили в полиции.

Речь идет о смертельном ДТП, которое произошло ночью 20 марта в селе Волчатичи Ходоровской общины на Львовщине. Автомобиль насмерть сбил пешехода, водитель с места аварии скрылся. Тело погибшего на обочине дороги обнаружил сосед.

К розыску беглого водителя и автомобиля, которым был совершен наезд, были привлечены все службы полиции. Изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», правоохранители установили, что наезд был совершен микроавтобусом Mercedes Sprinter, зарегистрированным в Одесской области.

В момент совершения ДТП за рулем транспортного средства находился 66-летний житель Одесской области.

Виновник аварии задержан в Одесской области. Микроавтобус изъяли на арестплощадку.

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