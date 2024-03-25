На Київщині СБУ викрила «крота» фсб, який хотів потрапити в Нацполіцію

У разі успішного зарахування на службу він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до «Гвардії наступу» МВС України.

У Київській області затримали чоловіка, який за вказівкою російських спецслужб намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб шпигувати за підрозділами «Гвардії наступу». Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у результаті спецоперації затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Нацполіції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до «Гвардії наступу» МВС України.

Крім того, за даними СБУ, він сподівався отримати більше «можливостей» для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.

За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання «крота», фсб дала йому «тестове» завдання.

Зокрема, окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Разом з цим він мав зібрати для фсб максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.

«Щоб зробити це, зрадник «втемну» використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій», — розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ «покроково» документували російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. Його особу вже встановлено.

Зазначається, що у поле зору агресора він потрапив через прокремлівські коментарі, які залишав у чатах російських Телеграм-каналів.

Для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати «потрібних» об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.

За співпрацю з окупантами фігурант одержував від них грошову «винагороду» на власну банківську картку.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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