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З 1 квітня Польща припинить транзит української агропродукції, – міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетман

16:58, 25 березня 2024
Польща припинить транзит територією сільськогосподарської продукції з України, а також планується ліцензувати аграрний експорт з України.
З 1 квітня Польща припинить транзит української агропродукції, – міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетман
Джерело фото: unn
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Польща та Україна ведуть переговори щодо укладення угоди про впровадження ліцензій на сільгосппродукцію та припинення з 1 квітня транзиту українського зерна через польську територію. Міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив про це в ефірі радіо «Люблін», пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники так і не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори триватимуть цього тижня і наближатимуться до завершення», - зазначив Гетман.

Також він підкреслив, що уряд Польщі має намір надати допомогу фермерам, які мають надлишок пшениці.

«Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться», - додав польський міністр.

За словами Гетмана, протягом тривалих протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося задовольнити багато їхніх вимог, зокрема ті, що стосуються Європейського зеленого курсу.

Крім того, ліцензування планують запровадити ще для низки продуктів, включаючи цукор, яйця та м'ясо птиці та фрукти, особливо яблука.

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Польща

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