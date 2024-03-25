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В Польше задержали двух украинских водителей по подозрению в перевозке мигрантов

21:12, 25 марта 2024
Двух граждан Украины подозревают в перевозке мигрантов за денежное вознаграждение.
В Польше задержали двух украинских водителей по подозрению в перевозке мигрантов
Источник фото: ukrinform
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Полиция Подляского воеводства Польши задержала двух украинцев, одного из которых подозревают в причастности к перевозке нелегальных мигрантов, а другого поймали во время такой перевозки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.

Во время превентивной проверки в районе городка Новосады, недалеко от границы с Беларусью, полицейские остановили автомобиль Opel с люблинскими номерами, за рулем которого находился 43-летний украинец. Водитель не смог объяснить цель своей поездки и указал лишь общую локацию, куда он направлялся. В результате контроля оказалось, что он прибыл для выполнения дальней поездки за 1200 злотых.

Во время рассмотрения этих обстоятельств к автомобилю подошла группа из 5 неизвестных лиц, которые начали отступать, как только заметили полицейских. После преследования правоохранители задержали эту группу, которая оказалась гражданами Пакистана и Афганистана.

На следующий день в том же районе, возле села Гайнувка, полиция остановила автомобиль Seat с познанскими номерами. Внутри были пятеро граждан Афганистана, которые нелегально пересекли границу. За рулем находился 40-летний украинец.

В Польше за помощь мигрантам, которые нелегально пересекают границу, предусмотрена ответственность с наказанием до 8 лет лишения свободы.

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