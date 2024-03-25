У Києві жінка ломом розтрощила автомобіль знайомого

Патрульні затримали жінку, яка розтрощила чужий автомобіль та мала з собою ймовірні наркотики.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

У Києві затримали жінку, яка розтрощила автомобіль. Під час затримання за місцем проживання кривдниці, у неї виявили можливі наркотики. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Згідно з інформацією, отриманою через спецлінію 112, чоловік повідомив, що в Дарницькому районі знайома жінка пошкодила автомобіль, розбивши скло ломом.

Поліцейські оперативно встановили адресу проживання громадянки і невідкладно прибули на місце. Після відкриття дверей жінка зізналася у скоєному та повідомила про наявність наркотиків при собі. Також вона вказала місце, де залишила інструмент, яким розбила скло автомобіля.

Після цього порушницю затримали, передавши до слідчих для подальшого розслідування обставин події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.