В Киевской области подрядчик завладел более 350 000 грн во время работ по строительству укрытия

В прокуратуре заявили, что фактически выполненные работы не соответствовали заявленным в документах данным.

В Киевской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подрядчика по факту завладения бюджетными средствами в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, подрядчик завысил в проектно-сметной документации объемы строительных работ и использованных материалов при обустройстве укрытия в многоэтажке. Фактически выполненные работы не соответствовали заявленным в документах данным.

В ведомстве добавили, что таким образом он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму более 350 тыс. грн.

Действия обвиняемого нанесли Вышгородской территориальной общине ущерб на указанную сумму.

Ранее сообщалось, что на Киевщине будут судить подрядчика за некачественный ремонт автомобильных дорог с убытком более чем в 2,5 млн грн.

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