В Херсонской области двое мужчин взорвались на российской мини, один из них погиб

Мужчины собирали дрова, когда наткнулись на опасный предмет.

В Херсонской области двое местных жителей взорвались на мине. Один из них погиб, другой госпитализирован. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Трагедия произошла 27 марта около 19:00 вблизи реки в селе Червоный Маяк. Мужчины собирали дрова. В результате взрыва один из них погиб на месте. Второй госпитализирован.

«При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – отметили в прокуратуре.

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