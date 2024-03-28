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Возле Севастополя упал российский истребитель: видео

18:19, 28 марта 2024
Местные СМИ сообщили о сбитии российского самолета над Севастополем.
Возле Севастополя упал российский истребитель: видео
Источник фото: novynarnia.com
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В Крыму сообщают о сбитом самолете российского флота над Севастополем. Об этом сообщил глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев и росСМИ.

По данным соцсетей и свидетелей, падение самолета произошло 28 марта около 17:00 по киевскому времени. На видео, снятом местными жителями, можно увидеть, как пилот выпрыгнул из самолета с парашютом.

Жители Севастополя также сообщали о работе сирен в городе в связи с падением самолета. По сообщению местных телеграмм-каналов, самолет был сбит. Как позже оказалось, это возможно был российский истребитель Су-34 или Су-35.

Оккупационные власти Крыма заявили, что пилота удалось подобрать с моря в 200 метрах от берега Севастополя. По словам Михаила Развожаева, пилот катапультировался, и его жизни ничего не угрожает.

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