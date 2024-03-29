Украина постепенно завершает отопительный сезон

В большинстве областей среднесуточная температура уже достигла 8°С.

В большинстве областей среднесуточная температура уже достигла 8°С, и на местах начали отключать отопление. Об этом сообщили на официальной странице Группы Нафтогаз.

«Позади первый отопительный сезон, пройденный исключительно на украинском газе, второй - в условиях полномасштабного вторжения», - сообщили там.

Раньше мы писали, что в Запорожье, Ужгороде и Ровенской области назвали даты завершения отопительного сезона.

Также назвали дату завершения отопительного сезона в Николаеве.

Кроме того мы писали, что на этой неделе Киев начнет процесс отключения отопления зданий.

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