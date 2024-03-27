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В Запорожье, Ужгороде и Ровенской области назвали даты завершения отопительного сезона

22:18, 27 марта 2024
Отопление в Запорожье, Ужгороде и Ровенской области выключат до 1 апреля.
В Запорожье, Ужгороде и Ровенской области назвали даты завершения отопительного сезона
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Отопительный сезон в некоторых регионах Украины близится к завершению. В Запорожье отопление прекратят с 29 марта, учитывая повышение среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов тепла в течение трех дней. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объявил об этом вместе с решением Ужгородского горсовета и Ровенской областной государственной администрации.

В городе Запорожье отопление закончится 29 марта, и после этого жители не будут платить плату за тепло. Ужгород завершит отопительный сезон 1 апреля, но в случае необходимости продолжит отопление в учреждениях здравоохранения и образования.

Между тем, в двух общинах Ривненской области отопление прекратят 30 и 31 марта. Эта инициатива касается Дубровицкой и Клесовской общин. Кроме того, в Корецкой и Крупецкой общинах решили не подавать тепло в школы в связи со школьными каникулами.

Напомним, в Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что на этой неделе Киев начнет процесс отключения от отопления зданий.

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