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Роман Игнатов уволился из ВККС

15:54, 27 марта 2024
Напоследок Роман Игнатов сообщил, что давления на него не было.
Роман Игнатов уволился из ВККС
Источник фото: SUD.UA
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Высшая квалификационная комиссия судей 27 марта 2024 удовлетворила заявление Романа Игнатова об увольнении с должности как председателя ВККС, так и члена ВККС по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято членами Комиссии единогласно.

Как сообщил во время заседания сам Роман Игнатов, заявление об увольнении по собственному желанию он написал без «никакого влияния и принуждения».

Отметим, что председателем ВККС Роман Игнатов был избран 6 июня 2023 года.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта Роман Игнатов написал заявление об увольнении должности как члена, так и главы ВККС, но решил не объяснять мотив своего поступка.

Автор: Вячеслав Хоипун

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