Роман Ігнатов звільнився з ВККС

Наостанок Роман Ігнатов повідомив, що тиску на нього не було.

Джерело фото: SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 березня 2024 року задовольнила заяву Романа Ігнатова про звільнення з посади як голови ВККС, так і члена ВККС за власним бажанням.

Відповідне рішення було ухвалене членами Комісії одноголосно.

Як повідомив під час засідання сам Роман Ігнатов, заяву про звільнення за власним бажанням він написав без "жодного впливу та примусу".

Зазначимо, що головою ВККС Романа Ігнатова було обрано 6 червня 2023 року.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 25 березня Роман Ігнатов написав заяву про звільнення з посади як члена, так і голови ВККС, але вирішив не пояснювати мотиву свого вчинку.

Автор: Вячеслав Хрипун

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