Захопили завод вартістю понад 160 млн грн: на Черкащині судитимуть зловмисників

Зловмисникам, які захопили завод, загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині судитимуть членів злочинної організації, які захопили завод вартістю понад 160 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт Національної поліції України.

Зазначається, що серед п’ятьох обвинувачених - двоє входять до найближчого оточення «вора в законі». Контроль за підприємством повернуто його законним власникам.

Шляхом підроблення низки офіційних документів та залучення підставних осіб, ділки зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі заводу на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника підприємства. У результаті оборудки учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Минулого року п’ятьом фігурантам слідчі повідомили підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Ще трьох їхніх спільників, справа щодо яких була скерована до суду раніше, вже визнано винними у протиправному заволодінні майном підприємства.

У поліції додали, що контроль за підприємством повернуто його законним власникам.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.