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Захватили завод стоимостью более 160 млн грн: в Черкасской области будут судить злоумышленников

20:17, 27 марта 2024
Злоумышленникам, захватившим завод, грозит до 12 лет лишения свободы.
Захватили завод стоимостью более 160 млн грн: в Черкасской области будут судить злоумышленников
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В Черкасской области будут судить членов преступной организации, которые захватили завод стоимостью более 160 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт Национальной полиции Украины.

Отмечается, что среди пяти обвиняемых – двое входят в ближайшее окружение «вора в законе». Контроль за предприятием возвращен его законным владельцам.

Путем подделки ряда официальных документов и привлечения подставных лиц, дельцы произвели перерегистрацию доли в уставном капитале завода на одного из участников группировки и незаконным способом сменили руководителя предприятия. В результате сделки участники преступной организации незаконно завладели цельным имущественным комплексом предприятия стоимостью более 160 миллионов гривен.

В прошлом году пяти фигурантам следователи сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Еще трое их сообщников, дело в отношении которых было направлено в суд ранее, уже признаны виновными в противоправном завладении имуществом предприятия.

В полиции добавили, что контроль за предприятием возвращен его законным владельцам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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