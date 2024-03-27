Захватили завод стоимостью более 160 млн грн: в Черкасской области будут судить злоумышленников

Злоумышленникам, захватившим завод, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Черкасской области будут судить членов преступной организации, которые захватили завод стоимостью более 160 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт Национальной полиции Украины.

Отмечается, что среди пяти обвиняемых – двое входят в ближайшее окружение «вора в законе». Контроль за предприятием возвращен его законным владельцам.

Путем подделки ряда официальных документов и привлечения подставных лиц, дельцы произвели перерегистрацию доли в уставном капитале завода на одного из участников группировки и незаконным способом сменили руководителя предприятия. В результате сделки участники преступной организации незаконно завладели цельным имущественным комплексом предприятия стоимостью более 160 миллионов гривен.

В прошлом году пяти фигурантам следователи сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Еще трое их сообщников, дело в отношении которых было направлено в суд ранее, уже признаны виновными в противоправном завладении имуществом предприятия.

В полиции добавили, что контроль за предприятием возвращен его законным владельцам.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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