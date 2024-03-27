В Киеве раскрыли канал поставки наркотиков, изъято на $250 тысяч кокаина

В Киеве задержали двух наркоторговцев, которые организовали канал поставки кокаина из Европы.

Источник фото: npu.gov.ua

В Киеве разоблачили двух наркоторговцев, которая действовала на территории столицы, которые организовали канал поставки кокаина из стран Европейского Союза в Украину. В результате были изъяты наркотические вещества на сумму около 250 тысяч долларов.

По информации национальной полиции, двое жителей Киева, один из них 36-летний организатор, совместно с 30-летней сообщницей, занимались организацией поставок кокаина и его дальнейшей реализацией на территории Украины. Злоумышленники использовали криптовалюту для расчетов и реализовывали наркотики через доверенный круг лиц.

Операцию задержания провели правоохранительные органы при поддержке спецподразделения ППОП. Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяли кокаин, электронные весы, другие доказательства, а также два автомобиля, которые использовались для транспортировки наркотиков.

Фигурантам дела уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к наркопреступной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.