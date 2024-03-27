Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров

Правительство 27 марта зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11130 о внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса по совершенствованию порядка осуществления уголовного производства.
Данный законопроект, как указывает Кабмин, предусмотрен Планом для реализации программы Ukraine Facility и направлен на усовершенствование законодательства для более эффективной борьбы с коррупцией в части повышения эффективности и обеспечения надлежащего судебного разбирательства уголовных производств.
Итак, предлагается:
Следует отметить, что обновленный Меморандум с МВФ предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией из трех судей ВАКС.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по документам, которые МВФ обнародовал в декабре 2023 года, выполнение этого структурного маяка Украиной Фонд ожидал в марте 2024 года. Однако пока срок сдвинулся.
Следует отметить, что соответствующий законопроект №10178, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде еще 23 октября прошлого года.
Он предусматривает исключение из УПК специальных положений по обязательному совершению уголовного производства по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАКС, коллегиально судом в составе трех судей. А именно, будет исключена упомянутая уже в новом законопроекте ч. 12 ст. 31 УПК, согласно которому уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде осуществляется коллегиально судом в составе трех судей. Также исключается норма о том, что уголовное производство в ВАКС в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее 3 судей.
Впрочем, этот законопроект так и не был принят, а теперь Кабмин, очевидно, решил его несколько расширить.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в рамках Плана Ukraine Facility для получения средств от ЕС будут пересмотрены декларации добродетели судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добродетели.
Также реформы в Плане Ukraine Facility предполагают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно соглашений со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.
Автор: Наталья Мамченко
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