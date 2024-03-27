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Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів

15:46, 27 березня 2024
Законопроект Уряду передбачає, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент, повноваження якого припинено, народний депутат, прем’єр-міністр, міністр, Генпрокурор, член АМКУ, голова НБУ.
Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів
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Уряд 27 березня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11130 про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження.

Даний законопроект, як вказує Кабмін, передбачений Планом для реалізації програми Ukraine Facility та спрямований на удосконалення законодавства для більш ефективної боротьби з корупцією в частині підвищення ефективності та забезпечення належного судового розгляду кримінальних проваджень.

Отже, пропонується:

  • внести зміни до статті 31 КПК, якими встановити, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, а також злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент України, повноваження якого припинено, народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів, Генеральний прокурор, Голова Служби безпеки України, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, Голова Національного банку України;
  • виключити частину 12 статті 31 КПК, яка визначає порядок розгляду кримінальних проваджень суддями Вищого антикорупційного суду.

Слід зауважити, що оновлений Меморандум з МВФ передбачає що Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за документами, які МВФ оприлюднював грудні 2023 року, виконання цього структурного маяка Україною Фонд очікував у березні 2024 року. Однак наразі термін посунувся.

Слід зазначити, що відповідний законопроект №10178 , як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді ще 23 жовтня минулого року.

Він передбачає виключення з КПК спеціальних положень щодо обов’язкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС, колегіально судом у складі трьох суддів. А саме, буде виключено згадану вже у новому законопроекті ч. 12 ст. 31 КПК, за якою кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. Також виключається норма про те, що кримінальне провадження у ВАКС під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвал в апеляційному порядку – колегіально судом у складі не менше 3 суддів.

Втім, той законопроект так і не був прийнятий, а тепер Кабмін, очевидно, вирішив його дещо розширити.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в рамках План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності.

Також реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів

Законопроект Уряду передбачає, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент, повноваження якого припинено, народний депутат, прем’єр-міністр, міністр, Генпрокурор, член АМКУ, голова НБУ.

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