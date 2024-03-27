Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету Копитін

Нардеп Ігор Копитін заявив, що пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені «навіть без обговорення».

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Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем заробітної плати відхилили. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони Ігор Копитін у коментарі Liga.net.

За його словами, пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені «навіть без обговорення».

«Метою законопроекту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких поправок став би принцип «війна для бідних». А це неприпустимо!» – наголосив нардеп.

Ігор Копитін додав, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

«Можливо, в сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих поправок зможуть ініціювати їхнє врахування», – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні розглядають дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Так, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха запропонував запровадити опцію бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж.

«Є дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв», - заявляв раніше нардеп.

Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн, додав Дмитро Наталуха.

Також стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет.

Ще Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів.

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