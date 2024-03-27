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Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету Копитін

15:47, 27 березня 2024
Нардеп Ігор Копитін заявив, що пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені «навіть без обговорення».
Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету Копитін
Фото: pigua.info
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Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем заробітної плати відхилили. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони Ігор Копитін у коментарі Liga.net.

За його словами, пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені «навіть без обговорення».

«Метою законопроекту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких поправок став би принцип «війна для бідних». А це неприпустимо!» – наголосив нардеп.

Ігор Копитін додав, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

«Можливо, в сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих поправок зможуть ініціювати їхнє врахування», – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні розглядають дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Так, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха запропонував запровадити опцію бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж.

«Є дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв», - заявляв раніше нардеп.

Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн, додав Дмитро Наталуха.

Також стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет.

Ще Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів.

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