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Поправки по бронированию работников от мобилизации по уровню зарплаты отклонили, – член оборонного комитета Копытин

15:47, 27 марта 2024
Нардеп Игорь Копытин заявил, что предложения по бронированию лиц, получающих определенную зарплату и уплачивающие налоги, были отклонены «даже без обсуждения».
Поправки по бронированию работников от мобилизации по уровню зарплаты отклонили, – член оборонного комитета Копытин
Фото: pigua.info
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Поправки по бронированию работников от мобилизации по уровню заработной платы отклонили. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Игорь Копытин в комментарии Liga.net.

По его словам, предложения по бронированию лиц, получающих определенную зарплату и уплачивающие налоги, были отклонены «даже без обсуждения».

«Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сущностью таких поправок стал бы принцип «война для бедных». А это недопустимо!» – подчеркнул нардеп.

Копытин добавил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение.

«Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет», - сказал он.

Напомним, что в Украине рассматривается две модели экономического бронирования от мобилизации. Так, председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил ввести опцию бронирования работников от мобилизации в обмен на ежемесячный платеж.

«Есть две модели. Одна модель – это собственно модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев», - заявлял ранее нардеп.

Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которая сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн, добавил Дмитрий Наталуха.

Также стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет.

Еще Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров.

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