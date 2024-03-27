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Польша и Украина близки к соглашению об импорте сельхозпродукции

21:11, 27 марта 2024
В Польше заявили, что в ближайшие дни страны смогут прийти к соглашению по импорту сельхозпродукции.
Польша и Украина близки к соглашению об импорте сельхозпродукции
Источник фото: NAWA/Media
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Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик заявил, что Польша и Украина приближаются к соглашению по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Пащик отметил, что стороны "близки к решению этих проблем вместе в диалоге" перед встречей министров сельского хозяйства Польши и Украины, запланированной на среду в Варшаве, а также перед встречей правительств стран в четверг.

"Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом ... Я оптимистично настроен относительно результатов", - добавил он.

Пащик также отметил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши, цитирует его слова PAP.

"Это цель, которой можно достичь", - подчеркнул он.

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