В Оболонском районе столицы вспыхнул автомобиль

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

В Оболонском районе в столице чрезвычайники ликвидировали пожар – загорелся автомобиль. Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, около 13 часов 27 марта поступила информация о пожаре на ул. Коноплянской.

Как оказалось, произошло возгорание легкового автомобиля на территории гаражного кооператива. Пожар чрезвычайники оперативно ликвидировали.

Жертв или пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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