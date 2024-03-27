Латвия выставит на аукцион «Дом москвы», а средства отдаст на поддержку Украины

Участок стоимостью 517 083 евро и дом за 2 348 340 евро будут выставлены на торги как единое целое.

Источник фото: LSM

Латвийское правительство приняло решение выставить на аукцион земельный участок со столичным домом "Дом москвы", который ранее находился в собственности россии, но был национализирован латвийским Сеймом. Об этом сообщает LSM.lv.

По кадастровым данным Государственной земельной службы Латвии, стоимость участка составляет 517 083 евро, а здания оцениваются в 2 348 340 евро. Объект может быть продан только как единое целое - как земельный участок со зданием.

Средства, собранные в результате аукциона после вычета административных расходов, планируется направить на поддержку Украины. Для этого в Сейм Латвии будут внесены специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.

Однако в докладе также указано, что продажа может занять длительное время, поэтому сделка о продаже в 2024 году может и не состояться.

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