$10 000 за непригодность к службе: на Хмельнитчине разоблачили схему

Должностному лицу ТЦК и врачу-стоматологу частной клиники сообщили о подозрении и избрали меры пресечения.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Хмельнитчине полиция обезвредила коррупционную схему относительно непригодности человека к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К организации схемы причастны должностное лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки и врач-стоматолог частной клиники.

Правоохранители установили, что врач подыскивал клиентов, а должностное лицо ТЦК влияло на уполномоченных лиц, принимающих решение о непригодности человека к военной службе.

За свои коррупционные услуги брали 10000 долларов неправомерной выгоды.

В настоящее время должностному лицу ТЦК и врачу-стоматологу частной клиники сообщили о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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