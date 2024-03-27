Путешествие в Молдову в бельевом ящике: пограничники разоблачили новый способ пересечения границы

Нарушители прятались в ящике для белья и в спальном месте в кабине, чтобы попасть в Молдову.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о неординарном способе попытки проникновения в Молдову - нарушители прятались в ящике для белья. Неподалеку Одессы был обнаружен дальнобойщик, который использовал фургон для нелегальной переправки украинцев за границу.

По информации от Госпогранслужбы, нелегальный перевозчик требовал аванс в размере $100 за пересечение границы. Однако, конечная стоимость путешествия зависела от условий пересечения границы - если пассажиры должны были прятаться в спальном месте в кабине, это обходилось в $3400, но в ящике для белья стоимость была на $700 ниже.

Несмотря на нестандартный способ, которым пользовались нарушители, их обоих обнаружили при досмотре грузовика. Теперь они сталкиваются с административной ответственностью, а водитель, доставлявший их, может быть привлечен к уголовной ответственности.

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