Подорож до Молдови в ящику для білизни: прикордонники викрили новий спосіб перетину кордону

Порушники ховалися в ящику для білизни та в спальному місці в кабіні, щоб потрапити до Молдови.

Державна прикордонна служба України повідомила про неординарний спосіб спроби проникнення в Молдову – порушники ховалися в ящику для білизни. Неподалік Одеси було виявлено далекобійника, який використовував фургон для нелегального переправлення українців за кордон.

За інформацією від Держприкордонслужби, нелегальний перевізник вимагав аванс у розмірі $100 за перетин кордону. Однак, кінцева вартість подорожі залежала від умов перетину кордону - якщо пасажири мусили ховатися у спальному місці в кабіні, це обходилося у $3400, але в ящику для білизни вартість була на $700 нижче.

Попри нестандартний спосіб, яким користувалися порушники, їх обох виявили під час огляду вантажівки. Тепер вони стикаються з адміністративною відповідальністю, а водій, що доправляв їх, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

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