$10 000 за непридатність до служби: на Хмельниччині викрили схему

Службовій особі ТЦК та лікарю-стоматологу приватної клініки повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему щодо непридатності людини до військової служби. Про це інформує пресслужба відомства.

До організації схеми причетні службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки і лікар-стоматолог приватної клініки.

Правоохоронці встановили, що лікар підшукував клієнтів, а службова особа ТЦК впливала на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби.

За свої корупційні послуги брали 10 000 доларів неправомірної вигоди.

Наразі службовій особі ТЦК та лікарю-стоматологу приватної клініки повідомили про підозру. Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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