Практика судів
  1. В Україні

$10 000 за непридатність до служби: на Хмельниччині викрили схему

09:05, 28 березня 2024
Службовій особі ТЦК та лікарю-стоматологу приватної клініки повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.
$10 000 за непридатність до служби: на Хмельниччині викрили схему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему щодо непридатності людини до військової служби. Про це інформує пресслужба відомства.

До організації схеми причетні службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки і лікар-стоматолог приватної клініки. 

Правоохоронці встановили, що лікар підшукував клієнтів, а службова особа ТЦК впливала на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби.

За свої корупційні послуги брали 10 000 доларів неправомірної вигоди.

Наразі службовій особі ТЦК та лікарю-стоматологу приватної клініки повідомили про підозру. Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Верховна Рада знов спробує розглянути законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Раніше законопроект про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження за скаргою на рішення слідчого судді, який повернув скаргу на повідомлення про підозру.

Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді