Латвія виставить на аукціон «Дім москви», а кошти віддасть на підтримку України

Ділянка вартістю 517 083 євро та будинок за 2 348 340 євро будуть виставлені на торги як єдине ціле.

Джерело фото: LSM

Латвійський уряд прийняв рішення виставити на аукціон земельну ділянку зі столичним будинком "Дім москви", який раніше перебував у власності росії, але був націоналізований латвійським Сеймом. Про це повідомляє LSM.lv.

За кадастровими даними Державної земельної служби Латвії, вартість ділянки складає 517 083 євро, а будівлі оцінюються у 2 348 340 євро. Об'єкт може бути проданий тільки як єдине ціле - як земельна ділянка з будівлею.

Кошти, зібрані в результаті аукціону після вирахування адміністративних витрат, планується спрямувати на підтримку України. Для цього до Сейму Латвії будуть внесені спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України.

Проте в доповіді також зазначено, що продаж може зайняти тривалий час, тому угода про продаж у 2024 році може і не відбутися.

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