В Оболонському районі столиці спалахнув автомобіль

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У Оболонському районі у столиці надзвичайники ліквідували пожежу – загорівся автомобіль. Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, близько 13 години 27 березня надійшла інформація про пожежу на вул. Коноплянській.

Як виявилося, сталося загоряння легкового автомобіля на території гаражного кооперативу. Пожежу надзвичайники оперативно ліквідували.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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