Польща і Україна близькі до угоди про імпорт сільгосппродукції

У Польщі заявили, що у найближчі дні раїни зможуть дійти згоди щодо імпорту сільгосппродукції.

Джерело фото: NAWA/Media

Лідер парламентської фракції Польської селянської партії Кшиштоф Пащик заявив, що Польща та Україна наближаються до угоди щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомляє «Європейська правда».

Пащик зазначив, що сторони «близькі до вирішення цих проблем разом у діалозі» перед зустріччю міністрів сільського господарства Польщі та України, запланованою на середу у Варшаві, а також перед зустріччю урядів країн у четвер.

«Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів», - додав він.

Пащик також зазначив, що угода між Польщею та Україною повинна містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі, цитує його слова PAP.

«Це мета, якої можна досягти», - підкреслив він.

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