Стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет

Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ГБР и других.

Фото: Фейсбук Марьяны Безуглой

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рассмотрел поправки к законопроекту Кабмина об усилении мобилизации 10449, касающиеся бронирования.

Как сообщил член Комитета Александр Федиенко, поддержана правка 2160 (комитетская), которая касается бронирования, с уточнением относительно патронатной службы.

«Предлагается оставить бронирование исключительно для патронатных служб государственных органов, юрисдикция которой распространяется на всю территорию Украины», - отметил он.

Напомним, что в законопроекте 10449 в редакции учтенных блоков поправок предлагалась следующая редакция статьи 25 по бронированию:

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категории «Б», «В», в органах местного самоуправления - не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 этой части.

(Следует заметить, что это та же поправка №2160, которая, по словам Федиенко, учтена Комитетом, и изложена именно в такой редакции в сравнительной таблице. Вместе с тем, недостаточно понятно, кто в таком случае является «исключением», ведь если читать п. 2 буквально, таким исключением являются все военнообязанные, работающие на государственной службе и имеющие категорию «А», «Б» или «В» - прим. ред.);

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные собственники, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет не поддержал вышеуказанную правку по бронированию собственников предприятий. Аналогично не поддержана поправка, касающаяся бронирования адвокатов.

Также члены Комитета не поддержали правку Ярослава Железняка №2248. Его предложение заключалось в том, чтобы забронировать мужчин, работающих в неправительственных международных и организациях, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, определенные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Бронирование это не отсрочка, многие путают эти вещи. Раньше это была именно отсрочка, сейчас предлагается бронирование, то есть при необходимости КМУ может в любое время отменить эту категорию бронирования и все такие граждане могут быть мобилизованы», - добавил Федиенко.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет определился с вопросом, кто из смотрителей за лицами с инвалидностью получит отсрочку от мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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