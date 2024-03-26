Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 26 марта продолжил работу над рассмотрением поправок к законопроекту Правительства об усилении мобилизации 10449.

Как сообщил член Комитета Александр Федиенко, Комитет не поддержал правку о бронировании адвокатов. Аналогично не поддержана поправка, касающаяся бронирования владельцев предприятий.

Также Комитет не поддержали правку народного депутата от «Голоса» Ярослава Железняка №2248. Его предложение заключалось в том, чтобы забронировать мужчин, работающих в неправительственных международных и организациях, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, определенные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет определился с вопросом, кто из смотрителей за лицами с инвалидностью получит отсрочку от мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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