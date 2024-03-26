В Киеве мужчина жестоко избил собственную мать из-за отказа дать ему деньги

Во время ссоры сын набросился на женщину и нанес ей тяжелые телесные повреждения.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил собственную мать из-за отказа дать ему деньги. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на одной из улиц Оболонского района.

По словам правоохранителей, во время ссоры нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у матери деньги. Когда она отказала, сын нанес многочисленные удары потерпевшей. По заключению врачей, у женщины закрыта черепно-мозговая травма, перелом ребер и другие телесные повреждения.

Полицейские задержали 38-летнего киевлянина и сообщили ему о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции добавили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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