У Києві чоловік жорстоко побив власну мать через відмову дати йому гроші

Під час сварки син накинувся на жінку та завдав їй тяжких тілесних ушкоджень.

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко побив власну матері через відмову дати йому гроші. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався на одній з вулиць Оболонського району.

За словами правоохоронців, під час сварки порушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вимагав у матері гроші. Коли вона відмовила, син завдав численних ударів потерпілій. За висновком лікарів, у жінки закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали 38-річного киянина та повідомили йому про підозру. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У поліції додали, що чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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