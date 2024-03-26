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Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів

17:46, 26 березня 2024
Комітет з нацбезпеки не підтримав ідею з бронюванням адвокатів та поправку Ярослава Железняка стосовно бронювання чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних організаціях.
Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів
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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 26 березня продовжив роботу над розглядом поправок до законопроекту Уряду про посилення мобілізації 10449.

Як повідомив член Комітету Олександр Федієнко, Комітет не підтримав правку щодо бронювання адвокатів. Аналогічно не підтримана поправка, яка стосувалася бронювання власників підприємств.

Також Комітет не підтримали правку народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка №2248. Його пропозиція полягала у тому, щоб забронювати чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних тау організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, визначені критично важливими для функціонування економіки  та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів за особами з інвалідністю отримає відстрочку від мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів

Комітет з нацбезпеки не підтримав ідею з бронюванням адвокатів та поправку Ярослава Железняка стосовно бронювання чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних організаціях.

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