В Харьковской области могут расширить перечень населенных пунктов, подлежащих эвакуации

Мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию, – Олег Синегубов.

Из населенных пунктов Богодуховского и Харьковского районов могут быть объявлены принудительная или обязательная эвакуация из-за усиления российских обстрелов. Об этом сообщил в нацмарафоне руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, решение об этом еще не было принято.

"Ситуация контролируемая, но все равно мы должны анализировать ситуацию в населенных пунктах, где необходимо объявлять обязательную эвакуацию. Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области, это Богодуховский, Харьковский районы, чтобы объявить обязательную эвакуацию, возможно, принудительную. именно детей из населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", — говорит Синегубов.

Ну и так же, как отметил Синегубов, администрация продолжает анализировать и Волчанское, и Купянское направление "для того, чтобы расширять эти процессы".

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