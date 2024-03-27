Польша начинает регистрацию на выплаты для беженцев: как получить 850 злотых

Польша начинает финансовую поддержку украинских беженцев по программе Multi Purpose Cash Assistance.

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В Польше для украинских беженцев стартует возможность получить финансовую поддержку в размере 850 злотых в течение трех месяцев. Регистрация на эту программу продлится до 29 марта. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на yavp.pl.

Программа финансовой поддержки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) основана Перемышльским отделом объединения украинцев в Польше совместно с организацией Oxfam. Третий и последний этап регистрации на получение выплат начнется 27 марта.

Указано, что финансовая помощь составит 850 злотых в форме трех выплат, что в целом составляет 25,2 тысячи гривен. Эти средства будут предоставляться беженцам, находящимся в семи воеводствах: Подкарпатское, Нижнесилезское, Мазовецкое, Поморское, Любуское, Варминско-Мазурское, Западнопоморское.

Участие в программе могут принять лица из таких уязвимых категорий: беременные или кормящие грудью женщины; люди с инвалидностью, что влияет на их способность к труду; лица с хроническими и онкологическими заболеваниями; представители этнических меньшинств; одинокие матери и семьи с более чем тремя детьми; люди старше 55 лет; пострадавшие от потерь имущества и жилья из-за войны в Украине; жители фронтовых областей; безработные или работники с неполным рабочим днем; те, кто не получал ранее помощи от гуманитарных организаций.

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