Украинско-польская граница к Пасхе увеличился пассажиропоток к Пасхе: какой выбрать маршрут

Пограничники фиксируют значительный прирост желающих пересечь границу.

Источник фото: DPSUkraine

В связи с приближением Пасхальных праздников Государственная пограничная служба Украины предупредила граждан, которые намерены путешествовать через украинско-польскую границу. Пассажиропоток через границу с Польшей за последние дни увеличился на 8 тысяч человек.

По данным службы, для пересечения границы легковушками и автобусами чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини", из-за чего перед ними наблюдается накопление транспорта.

Однако пограничники также отмечают периодические очереди на въезд в Украину. Наименьшие задержки в движении отмечаются в пунктах пропуска "Смильница", "Грушево", "Рава-Русская" и "Угринов", поэтому рекомендуют гражданам выбирать их для пересечения границы с целью уменьшения времени ожидания в очередях.

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