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Українсько-польський кордон до Великодня збільшився пасажиропотік: який обрати маршрут

07:54, 27 березня 2024
Прикордонники фіксують значний приріст охочих перетнути кордон.
Українсько-польський кордон до Великодня збільшився пасажиропотік: який обрати маршрут
Джерело фото: DPSUkraine
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У зв’язку з наближенням Великодніх свят Державна прикордонна служба України попередила громадян, які мають намір подорожувати через українсько-польський кордон. Пасажиропотік через кордон з Польщею за останні дні збільшився на 8 тисяч осіб.

За даними служби, для перетину кордону легковиками та автобусами найчастіше вибирають пункти пропуску «Краківець» та «Шегині», через що перед ними спостерігається накопичення транспорту.

Однак прикордонники також відзначають періодичні черги на в'їзд в Україну. Найменші затримки в русі відзначаються у пунктах пропуску «Смільниця», «Грушеве», «Рава-Руська» та «Угринів», тому рекомендують громадянам обирати їх для перетину кордону з метою зменшення часу очікування в чергах.

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