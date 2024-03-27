Польща розпочинає реєстрацію на виплати для біженців: як отримати 850 злотих

Польща розпочинає фінансову підтримку українських біженців за програмою Multi Purpose Cash Assistance.

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У Польщі для українських біженців стартує можливість отримати фінансову підтримку у розмірі 850 злотих протягом трьох місяців. Реєстрація на цю програму триватиме до 29 березня. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на yavp.pl.

Програму фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) започатковано Перемишльським відділом об'єднання українців у Польщі спільно з організацією Oxfam. Третій і останній етап реєстрації на отримання виплат розпочнеться 27 березня.

Зазначено, що фінансова допомога складатиме 850 злотих у формі трьох виплат, що загалом становить 25,2 тисячі гривень. Ці кошти будуть надаватися біженцям, що перебувають у семи воєводствах: Підкарпатське, Нижньосілезьке, Мазовецьке, Поморське, Любуське, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське.

Участь у програмі можуть взяти особи з таких вразливих категорій: вагітні або жінки, які годують груддю; люди з інвалідністю, що впливає на їхню здатність до праці; особи з хронічними та онкологічними захворюваннями; представники етнічних меншин; одинокі матері та сім'ї з більш ніж трьома дітьми; люди віком понад 55 років; постраждалі від втрат майна та житла через війну в Україні; мешканці фронтових областей; безробітні або працівники з неповним робочим днем; ті, хто не отримував раніше допомоги від гуманітарних організацій.

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