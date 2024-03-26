На Харківщині можуть розширити перелік населених пунктів, які підлягають евакуації

Ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію, —Олег Синєгубов.

Фото: ДСНС

З населених пунктів Богодухівського та Харківського районів можуть оголосити примусову чи обов'язкову евакуацію через посилення російських обстрілів. Про це повідомив у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рішення про це ще не ухвалили.

"Ситуація контрольована, але все одно ми маємо аналізувати ситуацію у населених пунктах, де необхідно оголошувати обов’язкову евакуацію. Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області, це Богодухівський, Харківський райони, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію, можливо, примусову — саме дітей з тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами", — говорить Синєгубов.

Ну і так само, як зазначив Синєгубов, адміністрація продовжує аналізувати і Вовчанський, і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".

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