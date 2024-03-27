Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Фото: Фейсбук Мар'яни Безуглої

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розглянув поправки до законопроекту Кабміну про посилення мобілізації 10449, які стосуються бронювання.

Як повідомив член Комітету Олександр Федієнко, підтримано правку 2160 (комітетська), яка стосується бронювання, з уточненням щодо патронатної служби.

«Пропонується залишити бронювання виключно для тих патронатних служб державних органів, юрисдикція якої розповсюджується на всю територію України», - зазначив він.

Нагадаємо, що у законопроекті 10449 в редакції врахованих блоків поправок пропонувалася наступна редакція статті 25 стосовно бронювання:

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії «А», голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів — усі військовозобов’язані;

державної служби категорії «Б», «В», в органах місцевого самоврядування — не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах;

2) в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини.

(Слід зауважити що це та сама поправка №2160, яка, за словами Федієнка, врахована Комітетом, і викладена саме у такій редакції у порівняльній таблиці. Разом із тим, не досить зрозуміло, хто у такому випадку є «виключенням», адже якщо читати п. 2 буквально, то таким виключенням є всі військовозобов’язані, які працюють на державній службі і мають категорію «А», «Б» чи «В» - прим. ред.);

3) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники, а також які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період.

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет не підтримав вищевказану правку щодо бронювання власників підприємств. Аналогічно не підтримана поправка, яка стосувалася бронювання адвокатів.

Також члени Комітету не підтримали правку Ярослава Железняка №2248. Його пропозиція полягала у тому, щоб забронювати чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних тау організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

«Бронювання це не відстрочка, багато хто плутає ці речі. Раніше це була саме відстрочка, зараз пропонується бронювання, тобто у разі потреби КМУ може у будь який час скасувати цю категорію бронювання і всі такі громадяни можуть бути мобілізовані», - додав Федієнко.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів за особами з інвалідністю отримає відстрочку від мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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