В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

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Україна має створити Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, збільшити чисельність Вищого антикорупційного суду, запровадити спрощені угоди зі слідством, внести зміни до КК та КПК щодо строків досудового розслідування та врегулювати криптовалюти. Відповідні кроки передбачені Планом для реалізації програми Ukraine Facility. План схвалив Уряд та передав Єврокомісії. Загальний обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. 20 березня Кабмін повідомив, що до Державного бюджету вже надійшов перший транш 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Ukraine Facility.

Прикметно, що Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, яка теж згадується в Плані Ukraine Facility, і в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія викликала жваве обговорення зокрема через пропозицію надати Податковій доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Отже, як вказано у Плані, протидія відмиванню коштів має вирішальне значення для вступу до ЄС.

Загальний порядок денний реформ у 2024–2027 роках зосереджуватиметься на збільшенні людських ресурсів у ключових антикорупційних установах, включаючи ВАКС, оновленні Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Реформи підвищать спроможність САП регулювати свою організаційну діяльність, включно з бюджетом та кадрами. Водночас буде посилено підзвітність та дисциплінарні механізми управління САП.

НАЗК зможе повною мірою, без будь-яких необґрунтованих обмежень, взяти на себе свою вирішальну роль у стримуванні та виявленні корупції шляхом перевірки декларацій.

Також Україна проведе оцінку необхідних змін до чинного законодавства щодо надання доступу OLAF до інформації щодо підозр в шахрайстві або корупції, що зачіпає фінансові інтереси ЄС, і щодо запровадження механізму, що дозволяє компетентним національним органам ефективно допомагати OLAF під час проведення слідчих дій в Україні, включаючи перевірки на місці та доступ до інформації, що стосується розслідування, яка міститься в національних базах даних.

Реформи будуть зосереджені на приведенні українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та стандартів FATF, у тому числі щодо цільових фінансових санкцій, віртуальних активів, фінансових розслідувань. У цьому контексті особливо важливими сферами є питання кінцевого бенефіціарного власника та нагляд за визначеними підприємствами, що не надають фінансових послуг, та певними професіями, оскільки вони є важливими елементами для створення надійної системи протидії відмиванню коштів.

Буде створено Єдиний реєстр банківських рахунків, що покращить процес запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Також буде посилено інституційну спроможність органів прокуратури та правоохоронних органів у проведенні фінансових розслідувань.

«Поява віртуальних активів та відсутність їхнього правового регулювання є негативним фактором, що може сприяти поширенню шахрайських дій, відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також ухиленню від оподаткування. Тому, надзвичайно важливим є впровадження ефективного регулювання ринку віртуальних активів» - йдеться у Плані.

Так, Верховною Радою було прийнято Закон «Про віртуальні активи» від 17 лютого 2022 року № 2074–ІХ, який так і не набрав чинності через особливості, передбачені його прикінцевими положеннями.

За результатами аналізу зазначеного Закону було виявлено багато питань, для вирішення яких необхідним є прийняття законопроєкту щодо внесення змін до Податкового кодексу України та щодо удосконалення норм Закону «Про віртуальні активи», розробка якого повинна ґрунтуватись на нормах європейського законодавства, зокрема Регламенту (ЄС) №2023/1114 від 31 травня 2023 року про ринки віртуальних активів.

Реформи, які мають бути проведені в рамках Компоненту І Ukraine Facility

Розвиток інституційної спроможності антикорупційної інфраструктури

Зокрема, для підвищення спроможності антикорупційних установ реформа передбачає такі кроки:

надано можливість САП збільшити чисельність співробітників до не менше ніж 15% від чисельності співробітників НАБУ (3 квартал 2024 року);

штатну чисельність суддів ВАКС збільшено на 60%, апарату ВАКС збільшено на 40% (1 квартал 2025 року).

Удосконалення законодавчої бази для більш ефективної боротьби з корупцією

«Для ефективного розслідування випадків корупції за участі високопосадовців надзвичайно важливе значення має удосконалення процедур про угоди зі слідством та одноособовий розгляд окремих справ суддею ВАКС» - вказано у Плані.

Також реформа передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення процедури про угоди зі слідством, скасування строків досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру, можливості одноособового розгляду окремих справ суддею ВАКС.

Реформа передбачає наступні заходи для досягнення цілей:

1) Закони про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України наберуть чинності з такими положеннями:

- удосконалення процедури про угоди зі слідством;

- скасування строків досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру;

- щодо одноособового розгляду окремих справ суддею Вищого антикорупційного суду.

Захід буде впроваджено до кінця 3 кварталу 2024 року.

Ця реформа, як вказують автори, «враховує пропозиції, що надійшли від громадських організацій в ході організованого Мінекономіки збору пропозицій до Ukraine Facility, що тривав з 31 жовтня 2023 року по 6 листопада 2023 року, а саме в частині скасування строків розслідування кримінальних проваджень до моменту повідомлення особі про підозру».

«Реформа допоможе запобігати затягуванням процесу і порушенням виключної юрисдикції НАБУ, САП та ВАКС» - йдеться у документі.

Заходи із запобігання відмиванню коштів

У законодавстві у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму частково відображені стандарти FATF та норми відповідного міжнародного законодавства, проте все ще необхідно впровадити рекомендації MONEYVAL, зокрема в частині застосування адресних фінансових санкцій.

Основними напрямами реформи є

створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС;

узгодження законодавства у сфері віртуальних активів з acquis ЄС;

ухвалення дорожньої карти для розбудови інституційної спроможності та спільних методологічних настанов для правоохоронних органів і прокуратури.

Для створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС будуть здійснені такі кроки:

буде ухвалено наказ про створення міжвідомчої робочої групи із впровадження єдиного реєстру банківських рахунків. До завдань міжвідомчої робочої групи входитимуть: розроблення наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр рахунків, порядок створення та ведення» та інших нормативно–правових актів, необхідних для реалізації Закону України;

розробка ІТ забезпечення та впровадження технічного завдання Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб;

забезпечення введення в експлуатацію та функціонування Єдиного реєстру рахунків

набудуть чинності нормативно-правові акти, необхідні для створення єдиного реєстру банківських рахунків до стандартів ЄС, що вносить зміни до податкового, банківського законодавства, а також з протидії відмиванню коштів та про ринки капіталу;

набудуть чинності необхідні законодавчі акти щодо запровадження регулювання ринку віртуальних активів, що визначатимуть режим оподаткування операцій з віртуальними активами, а також забезпечать регулювання суспільних відносин, пов’язаних із емісією, публічною пропозицією, допуском до торгів та оборотом віртуальних активів відповідно до acquis ЄС.

Захід буде впроваджено до кінця 4 кварталу 2025 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які реформи планують здійснити у судовій гілці влади в рамках цього ж Плану.

Автор: Наталя Мамченко

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