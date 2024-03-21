Для водіїв запустили новий онлайн сервіс – перевірка протоколу обов'язкового техконтролю

У Головному сервісному центрі МВС повідомили про новий онлайн-сервіс, який дозволить перевірити протокол обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення.
Мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.
Сервіс перевіряє за такими критеріями:
- номерний знак транспортного засобу
- номер протоколу ОТК
- VIN код
Функціонал розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Перевірка документів Documents cheking» – «Перевірка протоколу ОТК» (посилання на сервіс).
У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що протоколи видані після 9 лютого цього року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на протоколі ОТК.
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