Для водіїв запустили новий онлайн сервіс – перевірка протоколу обов'язкового техконтролю

Запроваджено новий онлайн-сервіс.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили про новий онлайн-сервіс, який дозволить перевірити протокол обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення.

Мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

Сервіс перевіряє за такими критеріями:

номерний знак транспортного засобу

номер протоколу ОТК

VIN код

Функціонал розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Перевірка документів Documents cheking» – «Перевірка протоколу ОТК» (посилання на сервіс).

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що протоколи видані після 9 лютого цього року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на протоколі ОТК.

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