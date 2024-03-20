В соцмережах Facebook та Instagram спостерігаються проблеми в роботі

Користувачі соцмереж Facebook та Instagram повідомляють про збій в роботі соцмереж. Скарги надходять від користувачів багатьох країн світу.
Проблему у роботі месенджерів зафіксував сервіс «Downdetector», який надає користувачам інформацію в реальному часі про статус різних вебсайтів і служб.
На діаграмі показано звіт за останні 24 години.
Нагадаємо, що нещодавно у Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій: користувачів викинуло з облікових записів.
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