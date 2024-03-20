В соцмережах Facebook та Instagram спостерігаються проблеми в роботі

Користувачі соцмереж повідомляють про збій.

Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі соцмереж Facebook та Instagram повідомляють про збій в роботі соцмереж. Скарги надходять від користувачів багатьох країн світу.

Проблему у роботі месенджерів зафіксував сервіс «Downdetector», який надає користувачам інформацію в реальному часі про статус різних вебсайтів і служб.

На діаграмі показано звіт за останні 24 години.

Нагадаємо, що нещодавно у Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій: користувачів викинуло з облікових записів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.